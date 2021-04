NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Schneider Electric nach Zahlen und höheren Jahreszielen von 135 auf 147 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Mark Fielding erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Annahme für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr um sieben Prozent. Eine verbesserte Lage im März und April stütze die optimistischeren Prognosen des Industriekonzerns./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2021 / 09:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2021 / 09:53 / EDT



