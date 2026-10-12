Schneider Electric 247.37 CHF 0.05% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 348 Euro belassen. Die Übernahme des Industrie-Software-Unternehmens PTC sei aus strategischer Sicht sinnvoll, weil das Geschäft mit margenstarken, wiederkehrenden Umsätzen im "Digital Flywheel" (digitales Ökosystem) ausgebaut werde, schrieb Robert Czerwensky in einer am Montag vorliegenden Studie. Er riet, Kursschwächen der Aktien des Elektrotechnologie-Unternehmens zum Einstieg zu nutzen./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.