NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Analyst Simon Toennessen sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem soliden Jahresende des Technologiekonzerns. Zudem dürfte die "starke Wachstumsprognose" gut ankommen./ck/edh;