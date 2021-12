FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Schneider Electric nach einer Kapitalmarktveranstaltung von 135 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Elektrokonzern habe mit seinen Präsentationen und der übergeordneten Strategie wie gewohnt überzeugt, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Schneider dürfte ein Vorreiter in der Branche bleiben. Das beibehaltene Anlagevotum begründete de-Bray mit der Bewertung der Aktie./gl/ajx



