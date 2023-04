ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Mit dem Umsatzwachstum hätten sich die Franzosen an die Spitze des europäischen Sektors der Investitionsgüterhersteller gesetzt, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wachstumstrends in diesem Jahr sprächen allerdings für zurückhaltende Prognosen für die Profitabilität./bek/ajx;