FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Erhöhung der Offerte für die verbliebenen Aveva-Aktionäre auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Wegen des schwachen britischen Pfund ändere sich in Euro gerechnet finanziell wenig für den Elektrotechnikkonzern, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/men;