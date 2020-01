ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schneider Electric von 86 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sollte der Elektrotechnikkonzern seine Wachstums- und Margenziele erreichen, dürfte die Aktie weiteren Spielraum nach oben haben, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf 2021 bleibe Schneider eine solide Wachstumsstory. Das neue Kursziel begründete der Experte mit seinen erhöhten langfristigen Schätzungen und einem verbesserten Cashflow-Profil./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.12.2019 / 09:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.