HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Der Autozulieferer und Industriekonzern habe wie viele Branchenunternehmen von umfangreichen Sparmaßnahmen sowie nachgeholten Käufen profitiert und solide Halbjahresresultate vorgelegt, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das laufende Jahr erwartet er für den weltweiten Automobilmarkt aufgrund der relativ niedrigen Ausgangsbasis infolge der Pandemie ein Wachstum zwischen 10 und 15 Prozent./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2021 / 10:16 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.