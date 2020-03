ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schaeffler von 6,30 auf 4,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst David Lesne untersuchte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie, was eine Rezession für die Autozulieferer bedeuten könnte. In diesem Fall wären die Unternehmen zwar robuster aufgestellt als zu Zeiten der Finanzkrise im Jahr 2008. So seien die Zulieferer zum Startpunkt des Abschwungs nun profitabler als seinerzeit. Bei Schaeffler aber sei das Bilanzrisiko recht hoch./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2020 / 04:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.