NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sartorius nach Quartalszahlen von 480 auf 430 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Auf kurze Sicht könnten sich die Zahlen des Labor- und Pharmaausrüsters als stark schwankend erweisen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Längerfristig seien die Wachstumstrends aber intakt./bek/mf;