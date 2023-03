Sartorius vz. 400.31 CHF -1.74% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Sartorius nach einem Treffen mit Joachim Kreuzburg auf "Neutral" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Laut dem Vorstandschef sei es noch zu früh, um von einer Verbesserung des Kundenauftragsverhaltens zu sprechen, schrieb Analyst Dominic Lunn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Manager habe bekräftigt, ab dem zweiten Halbjahr 2023 eine Erholung bei dem Laborzulieferer zu erwarten. Dies stehe im Einklang mit seinen Prognosen, betonte der Analyst./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2023 / 05:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.