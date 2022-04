FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sartorius von 484,90 auf 421,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Labortechnologie dürfte auch nach der Corona-Pandemie eine Gewinnerbranche bleiben, schrieben Analyst Sven Kürten und seine Kollegen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei Sartorius rücke die Bioanalytik zunehmend in den Mittelpunkt der Laborsparte. Nach dem Jahr 2022 sollten die pandemiebedingten Umsätze rückläufig werden./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2022 / 11:20 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2022 / 11:44 / MEZ



