ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sartorius von 508 auf 500 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Gemessen anhand des Kurs/Gewinn-Verhältnisses in Relation zum langfristig erwarteten Ertragswachstum erscheine die Aktie des Pharma- und Laborausrüsters zu niedrig bewertet, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Trends im globalen Markt für biopharmazeutische Produktionsprozesse seien auf Seite des Unternehmens. Das niedrigere Kursziel beruhe auf einer Aktualisierung seiner Schätzungen nach den jüngsten Quartalszahlen. Zudem berücksichtigte der Experte das überraschend hohe Maß an Lagerbereinigungen bei den Kunden./la/edh;