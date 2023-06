NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sartorius Stedim Biotech von 400 auf 345 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der Ausblicksenkung des Pharma- und Laborausrüsters Sartorius sowie der Tochter Sartorius Stedim Biotech kappte Analyst Richard Vosser Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) für beide Unternehmen. Dies schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Erreichbarkeit der Ziele für 2025 stehe nun infrage, und die beiden Aktien dürften mit Kursverlusten von 10 bis 15 Prozent auf die Nachricht reagieren. Anlegern mit Geduld könnte das aber eine attraktive Einstiegsgelegenheit bieten./gl/ag;