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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002

213.40 EUR
-1.60 EUR
-0.74 %
17:13:52
BMN
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22.10.2026 13:12:04

Sartorius Stedim Biotech Overweight

Sartorius Stedim Biotech
213.40 EUR -0.74%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Richard Vosser geht in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung zu Stedim und dem Mutterkonzern Sartorius nicht davon aus, dass sich die Konsensschätzungen nach den Resultaten groß verändern werden. Stedim habe die Erwartungen in etwa erfüllt. Ermutigend sei aber das operative Wachstum von Sartorius in der Biprocess-Solutions-Sparte, die von Stedim geprägt ist./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:23 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
260.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
213.80 € 		Abst. Kursziel*:
21.61%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
213.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.84%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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14:31 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
13:12 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy UBS AG
06.10.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
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