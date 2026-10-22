Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002
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Sartorius Stedim Biotech Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Richard Vosser geht in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung zu Stedim und dem Mutterkonzern Sartorius nicht davon aus, dass sich die Konsensschätzungen nach den Resultaten groß verändern werden. Stedim habe die Erwartungen in etwa erfüllt. Ermutigend sei aber das operative Wachstum von Sartorius in der Biprocess-Solutions-Sparte, die von Stedim geprägt ist./tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:23 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
|
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
260.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
213.80 €
|
Abst. Kursziel*:
21.61%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
213.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.84%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
|
07:00
|Sartorius Stedim Biotech delivers strong operational growth and robust profitability (EQS Group)
|
21.10.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.09.26
|September 2026: Analysten sehen Potenzial bei Sartorius Stedim Biotech-Aktie (finanzen.net)
|
31.08.26
|Analysten sehen bei Sartorius Stedim Biotech-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
31.07.26
|Die Expertenmeinungen zur Sartorius Stedim Biotech-Aktie im Juli 2026 (finanzen.net)
|
23.07.26
|Sartorius Stedim Biotech continues positive development and expands profitable growth (EQS Group)
|
22.07.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|14:31
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:31
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:31
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius Stedim Biotech
|213.40
|-0.74%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:04
|
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|15:03
|
JP Morgan Chase & Co.
Nestlé Overweight
|15:02
|
DZ BANK
QIAGEN Halten
|14:33
|
RBC Capital Markets
Sartorius vz. Sector Perform
|14:31
|
Jefferies & Company Inc.
Sartorius Stedim Biotech Buy
|14:27
|
Jefferies & Company Inc.
Sartorius vz. Buy
|14:25
|
JP Morgan Chase & Co.
Sartorius vz. Overweight