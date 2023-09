NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Papiere von Sartorius Stedim Biotech beim Kursziel von 310 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Abbau der - nach Abebben von Corona vollen - Lagerbestände im Bioprocessing-Markt dürfte im dritten Quartal weitgehend zum Abschluss kommen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er setzt aber beim Aufbau neuer Bestände vor allem auf die Tochter Sartorius Stedim Biotech. Sartorius-Papiere stuft er mit "Hold" ein./ag/mis;