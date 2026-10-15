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Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002

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15.10.2026 13:42:04

Sartorius Stedim Biotech Buy

Sartorius Stedim Biotech
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius Stedim vor den am 22. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der Fokus der Investoren dürfte auf dem zugrunde liegenden Wachstumspfad der französischen Tochter des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius liegen, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings müssten dabei verschiedene Faktoren, wie etwa die Zollthematik berücksichtigt werden, um ein klares Bild zu erhalten./ck/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Buy
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
260.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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23.69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
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