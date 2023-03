NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Underperform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Mit Blick auf das laufende erste Quartal sei er vorsichtiger gestimmt als der Marktdurchschnitt, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vermutlich würden nicht alle Experten berücksichtigen, dass Qualtrics als nicht fortgeführte Aktivität einzustufen sei./bek/tih;