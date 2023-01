NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Underperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Nach einem schwierigen Jahr 2022 seien die Aussichten für 2023 unsicher, da ein gesamtwirtschaftlicher Abschwung Ergebnisrisiken mit sich bringe und über angemessene Bewertungsmultiplikatoren gesprochen werden müsse, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Softwarebranche. Zu SAP schrieb er, dass die Deckelung des Personalbestands zur Erfüllung der kurzfristigen Erwartungen Risiken für die mittelfristigen Aussichten mit sich bringe./ck/ajx;