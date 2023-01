NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP nach Zahlen zum vierten Quartal von 119 auf 117 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der freie Mittelfluss sei enttäuschend ausgefallen, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Studie. An den grundsätzlichen Wachstumstreibern des Software-Entwicklers habe sich aber nichts geändert./bek/mis;