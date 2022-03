LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP von 140 auf 135 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der europäische Unternehmenssoftware-Sektor begegne der steigenden Inflation und dem sinkenden Wirtschaftswachstum mit einer guten Preissetzungsmacht, einem stabilen Kundenstamm und anhaltenden Wachstumsimpulsen durch den Digitalisierungstrend, schrieb Analyst James Goodman in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er kürze zwar seine Schätzungen für den Sektor, gehe in seinem Bewertungsmodell aber nicht zu einem schwerwiegenderen Rezessionsszenario über. Das Abwärtsrisiko für die Gewinnentwicklung erscheine begrenzt./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2022 / 18:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2022 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.