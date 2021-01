FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für SAP von 140 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Sollte der Softwarekonzern Teile des 2019 übernommenen US-Unternehmens Qualtrics zum derzeit angestrebten Platzierungspreis an die Börse bringen können, würde dies einen deutlichen Bewertungsaufschlag zum ursprünglichen Kaufpreis bedeuten, schrieb Analyst Markus Jost in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Prognosen senkte der Analyst jedoch mit Blick auf seine Erwartungen an die Geschäftsentwicklung von SAP im Gesamtjahr und wegen eines erhöhten Risikos 2021./mf/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2021 / 08:30 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2021 / 09:00 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.