FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert je SAP-Aktie von 134,90 auf 125,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Bislang habe der Softwarekonzern eine stabile Geschäftsentwicklung verzeichnet, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechne nun mit leichten Bremsspuren im Wachstumstrend, ausgelöst durch die Einschränkungen als Folge der Corona-Pandemie. Seine Schätzungen nahm er an den unteren Rand der SAP-Prognosebandbreite zurück./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 13:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / 13:25 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.