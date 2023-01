HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SAP nach Quartalszahlen und einer Analystenkonferenz von 110 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Produkt "Rise with SAP" sei eines der erfolgreichsten in der Geschichte des Unternehmens, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Bezug auf Aussagen des Managements. Die Hälfte der damit erzielten Umsätze stammten demnach von Neukunden./bek/ajx;