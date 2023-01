MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP vor den am 26. Januar erwarteten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Mitte Dezember vom US-Softwarekonzern Oracle vorgelegten Quartalszahlen ließen erwarten, dass auch SAP sein Quartal solide abgeschlossen und zudem seine Jahresziele habe, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck;