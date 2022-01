NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 154 Euro belassen. Im Zuge der jüngsten Eckdaten des Softwarekonzerns habe der Fokus auf dem Cloud-Wachstum und der operativen Marge gelegen, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings sei eine separate Mitteilung über die aktienbasierte Vergütung von Mitarbeitern ebenfalls beachtenswert gewesen. In der Theorie könne SAP damit eine Milliarde Euro an Barmitteln einsparen./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2022 / 14:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2022 / 14:12 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.