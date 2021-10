NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für SAP nach endgültigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Mit den vorläufigen Kennziffern seien die wichtigsten Schlagzeilen beim Softwarekonzern bereits bekannt gewesen, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Rückgang der Lizenzerlöse spiegele die laufende Umstellung auf das Cloud-Geschäft wider./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2021 / 03:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2021 / 03:00 / ET



