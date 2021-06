NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat SAP nach einem Gespräch mit einem Chief Digital Officer eines großen börsennotierten Lebensmittelkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 141 Euro belassen. Analyst Julian Serafini schrieb dazu in einer am Montag vorliegenden Studie: Er habe im Gespräch erfahren: Die nur kleinen Unterschiede bei industriellen Standardprodukten bedeuteten, dass der Preis für S/4HANA ein Kernelement sei, wenn man auf diese neue Software-Lösung von SAP für Ressourcenplanung umstellen wolle./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2021 / 10:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2021 / 10:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.