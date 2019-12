HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Basierend auf seinen Schätzungen ergebe sich per 2023 ein fairer Wert von etwa 200 Euro je Aktie, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies bedeute einen Kurszuwachs von gut zwölf Prozent pro Jahr, was die Aktie des Softwarekonzerns attraktiv mache./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2019 / 15:00 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



