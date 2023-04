MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen und Ausblick auf "Add" mit einem Kursziel von 122 Euro belassen. Analyst Knut Woller fand am Freitag in einer ersten Einschätzung lobende Worte für das Zahlenwerk. Dem Software-Entwickler sei ein solider Jahresauftakt gelungen. Dank einiger größerer Transaktionen hätten unerwarteterweise die Umsätze mit Software-Lizenzen gut abgeschnitten. Alles in allem fühle er sich in seiner Ansicht bestätigt, dass SAP nach zwei Jahren des Übergangs nun die Früchte dieser Bemühungen ernte./bek/ajx;