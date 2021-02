NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Santander von 1,85 auf 2,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Umstand, dass die spanische Bank rund 50 Prozent ihrer Gewinne in Schwellenländern und weitere 10 Prozent auf dem US-Markt erziele, fungiere als Kurstreiber, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine nun optimistischeren Annahmen für 2021 und 2022 beinhalteten zwar deutlich höhere Gewinne als bisher. Für 2022 und 2023 lägen seine Prognosen aber immer noch unter den Konsensschätzungen./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2021 / 15:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.