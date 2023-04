NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander nach Zahlen von 4,10 auf 4,05 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Benjamin Toms kappte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Vorsteuerschätzung für das Jahr 2024 der spanischen Großbank. Er verwies dabei vor allem auf geringere Nettozinserträge und leicht höhere Kosten./ck/zb;