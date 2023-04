NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Santander nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4,10 Euro belassen. Der um eine Wertberichtigung in Brasilien bereinigte Vorsteuergewinn der spanischen Bank liege über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Rechne man diese hinein, liege er indes darunter. Hierzu seien auf der anstehenden Analysten- und Investorenkonferenz noch mehr Details erforderlich./gl/bek;