NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander nach einer Investorenveranstaltung von 3,95 auf 4,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Benjamin Toms begründete in einer am Freitag vorliegenden Studie höhere Gewinnschätzungen für die Bank mit voraussichtlich besseren Erträgen aus Gebühren, vor allem in Spanien, Mexiko und den USA./bek/he;