NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 3,60 Euro belassen. Das vierte Quartal der Bank sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings dürften die Margen in den kommenden zwölf Monaten unter Druck bleiben./mf/bek;