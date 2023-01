NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander von 3,75 auf 3,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Benjamin Toms reduzierte seine 2024er-Prognose für das Vorsteuerergebnis der spanischen Großbank etwas. Grund dafür sei die Verschiebung der Folgen der spanischen Bankensteuer in das Bewertungsjahr 2024, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh;