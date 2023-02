Santander 3.42 CHF 7.28% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Santander nach Zahlen von 4,40 auf 4,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das neue Ziel spiegele den guten Ausblick der Bank für dieses Jahr wider, schrieb Analystin Pamela Zuluaga in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nun bleibe abzuwarten, wie sich das Management zur neuen Strategie äußern wird, was für Ende Februar vorgesehen sei./mf/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2023 / 05:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.