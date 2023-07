NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Santander nach Quartlszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,70 Euro belassen. Das Nettoergebnis der Bank liege dank des soliden Zinsüberschusses und einer niedriger als erwarteten Risikovorsorge über der Konsensschätzung, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies und die bestätigten Jahresschätzungen beinhalteten für die Konsensschätzungen nur begrenzt Luft nach oben. Zudem sei die Aktie bereits gut gelaufen./gl;