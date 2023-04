NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Santander nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,70 Euro belassen. Sie habe nach dem vorgelegten Quartalsbericht der spanischen Großbank ihre Schätzungen für die Nettozinserträge zwischen 2023 und 2025 weitgehend unverändert beibehalten, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf die künftigen Nettozinserträge sei etwas besser als zuvor angekündigt in Europa und etwas schlechter in den USA, Brasilien und anderen Ländern Südamerikas./ck/zb;