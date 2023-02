NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Santander von 4,10 auf 4,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Schätzungen und Bewertungsmodelle für die iberischen Banken an die erwartete Entwicklung der Zinsen im Euroraum an. Sie erhöhte ihre Ergebnisprognosen (EPS) und sieht weiterhin mehr Chancen als Risiken für die Bankentitel. Ihr bevorzugter Titel ist Sabadell./gl/edh;