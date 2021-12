ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Santander von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 3,60 auf 3,30 Euro gesenkt. Wegen des sich verschlechternden Umfelds in Brasilien werde sie für die Aktie der spanischen Bank vorsichtig, schrieb die ab sofort zuständige Analystin Pamela Zuluaga in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der dort anstehenden Wahlen sei die politische Unsicherheit hoch./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2021 / 04:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



