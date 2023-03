Santander 3.60 CHF 4.65% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Santander von 3,80 auf 4,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Markt habe den Strategieplan der spanischen Bank positiv aufgenommen, schrieb Analyst Michael Christodoulou in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch trotz der angestrebten Steigerung der Profitabilität dürfte der Kapitalaufbau bescheiden bleiben./gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2023 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.