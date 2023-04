ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Santander nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 4,95 Euro belassen. Der Nettogewinn der Bank liege über den Erwartungen, was sich allerdings einem höheren Handelsergebnis sowie einer niedrigeren Steuerquote verdanke, schrieb Analyst Ignacio Cerezo am Dienstag in einer ersten Reaktion. Insgesamt hätten die Spanier die Erwartungen weitgehend erfüllt. Die Aktie sei im Vergleich zur spanischen und italienischen Konkurrenz attraktiv bewertet./gl/ag;