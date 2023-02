NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander nach Zahlen von 4,70 auf 5,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Umsatzschätzungen für die spanische Bank nach oben an, was er vor allem mit den besseren Aussichten für den Zinsüberschuss begründete. Außerdem reduzierte er seine Annahmen für die Umsatzkosten etwas und verschob den Bewertungszeitraum für die Aktie weiter in die Zukunft./tih/gl;