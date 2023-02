NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Santander nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 4,60 Euro belassen. Das Schlussquartal der spanischen Bank sei zwar gemischt ausgefallen, doch mit prognostiziertem zweistelligen Wachstum sei der Ausblick sehr zuversichtlich, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tav/bek;