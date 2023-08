NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Er habe nach den Quartalszahlen des Pharmakonzerns nur kleinere Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hält das Basisgeschäft der Franzosen weiter für unterbewertet./gl/la;