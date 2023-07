NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Analyst Richard Vosser verglich in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen aus dem Ausblick zum Bericht zum zweiten Quartal mit dem aktualisierten Vara-Konsens. Vosser rechnet damit, dass die Franzosen mit einem soliden Quartal und etwas erhöhten Jahreszielen den Konsens untermauern werden. Zudem lobt er die US-Zulassung des Atemwegsmittels Beyfortus als positiv./ag/gl;