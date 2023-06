NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Analyst Richard Vosser rechnet damit, dass der französische Pharmakonzern die Jahresziele erhöht. Das sei in den Marktschätzungen bereits enthalten. Kurzfristig liege der Fokus nun auf dem Investorentag zu Impfstoffen am 29. Juni, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/gl;