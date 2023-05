NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi nach Quartalszahlen und anlässlich der geplanten Übernahme von Provention Bio auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Analyst Richard Vosser erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen (EPS) für den Pharmakonzern. Auf Basis der Summe der Konzern-Einzelteile habe die Aktie selbst ohne Berücksichtigung von Erfolgen aus der Produkt-Pipeline ein 15-prozentiges Kurspotenzial, da das Konsumgütergeschäft unterbewertet sei./gl/edh;