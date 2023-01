NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Seine Gewinnprognose (EPS) liege 2 Prozent unter der durchschnittlichen Analystenschätzung, schrieb Analyst Richard Vosser in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Der Unternehmensausblick für 2023 sollte indes die Sorgen vieler Investoren in puncto Wachstum mindern./edh/mis;